Los hinchas soñaban ver otra vez vistiendo los colores azulgranas al futbolista más ganador de su historia, sin embargo, esto no será posible. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que no se plantea el retorno de Lionel Messi, con el que tiene una relación "menos fluida" tras su salida del club.

La salida de Lionel Messi fue una gran sorpresa. El Barcelona tuvo que decir adiós al histórico futbolista que puso rumbo a Francia para fichar por el PSG. No obstante, desde la debacle del cuadro parisino en la Champions League frente al Real Madrid, se especuló con una posible vuelta del argentino a la Ciudad Condal, algo sobre lo que habló el presidente culé en 'RAC1'.

"Por supuesto que me gustaría que Messi viniera a inaugurar el nuevo estadio, eso también es casa de Leo, él es uno de los grandes artífices que ha hecho más grande al Barça. Ahora tenemos una relación menos fluida, yo le recuerdo con afecto, espero que él también", señaló.





Joan Laporta, quien apostó por fichajes parar reconducir la temporada del Barcelona que ahora apunta a la Europa League y es protagonista en LaLiga, fue consultado por si tentaría ir por Lionel Messi, quien tiene contrato con el PSG hasta el 2023.

"¿Opciones de que Messi regrese al Barça? No he recibido ningún mensaje suyo o del entorno que quiera volver, y nosotros ahora no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven y cierta experiencia, la simbiosis está funcionando. Ahora bien, Leo es Leo", manifestó.

Aunque se deslizaba desde España la posibilidad del regreso de Lionel Messi al Barcelona, influido por la relación con el técnico Xavi Hernández, el nombre del ‘10’ no está en la agenda de Laporta.





