Walter y el pequeño Santino Montillo | Fuente: Instagram Santino Montillo

El argentino Walter Montillo, capitán de la Universidad de Chile, ha vivido semanas duras por la pandemia del nuevo coronavirus. Perdió a su abuelo y a su papá, de quienes no pudo despedirse porque se encuentra en Santiago, y su mamá dio positivo a la prueba de COVID-19. Pero una inocente travesura de uno de sus hijos le robó una sonrisa.

Santino Deian, de 9 años, agarró prestado el teléfono movil de su padre y se puso a jugar. El niño, que tiene su propia cuenta de Instagram, le mandó un mensaje directo a Lionel Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué, pero no solo los saludó también les ofreció ropa del Barcelona y de la Selección Argentina.

"Esto pasa en cuarentena cuando le prestás el teléfono a tu hijo y se crea un Instagram. Le manda un mensaje a Messi, a Piqué. Le trajo ropa de fútbol de Argentina a Messi, a Luis Suárez también. Se cree el utilero del Barza", contó Walter Montillo en su cuenta de Instagram.

El travieso Santino | Fuente: Instagram Walter Montillo

La travesura de Santino Montillo se volvió viral.

“Me puso contento, y al mismo tiempo tuvimos que enseñarle que no se hace. Le decía: ‘Che, Piqué, te mando la ropa del Barcelona’. No los conozco yo, salvo a Messi, porque jugué con él en la Selección. Me dio un poco de vergüenza”, se sonrió Walter Montillo en el TyC Sports.