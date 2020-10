Luis Suárez en el duelo ante Chile. | Fuente: AFP

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, mostró su molestia por la forma que Barcelona manejó su salida en septiembre después de seis años donde brilló como goleador del equipo azulgrana.

“Somos grandes, llevaba 6 años en Barcelona y había otras maneras de hablarme, decirme que el club tenía pensado cambiar de aires... pero no fueron buenas las formas y eso a Leo también le molestó. Él sabe lo que hemos sufrido y lo mal que lo pasamos en ese momento”, dijo Suárez después de anotar un gol en la victoria de Uruguay ante Chile.

Destacó el apoyó que recibió de su amigo Lionel Messi. “No me sorprendió que Messi me apoyara públicamente porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que el sentía, como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, el sentir que te están echando eso es lo que más duele”, añadió en entrevista a la Asociación Uruguaya de Fútbol.



Suárez también reconoció que lloró por su partida de Barcelona, club donde ya no estaba en los planes del nuevo entrenador Ronald Koeman.

"Esos días, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que no llegó la hora del debut, fueron muy complicados. "Lloré por lo que me estaba tocando vivir. No me tomé muy bien los mensajes del club de que me buscaban una solución para cambiar de aires. Por las formas, más que nada, porque uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo", finalizó.