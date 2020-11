Luis Suárez no pudo enfrentarse al Barcelona al dar positio a COVID-19 | Fuente: AFP

El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez, que no pudo estar en la victoria ante el Barcelona por 1-0 por ser positivo de covid-19, aseguró este domingo que, como amigo y compañero de Lionel Messi, está preocupado por el lado humano del futbolista.



"Como compañero amigo de Leo (Messi) me duele la situación, me preocupa como ser humano pero también se que está capacitado para salir adelante y dar vuelta a la situación", dijo el goleador en una entrevista al programa televisivo uruguayo Punto Penal.



Las declaraciones del delantero se dan ante los problemas que rodean a la estrella argentina en el equipo catalán que lo llevaron incluso a declarar que estaba cansado de "ser siempre el problema de todo".



Si bien Suárez no quiso hablar del Barcelona, ya que sostuvo que es momento de dejar al equipo culé de lado por ahora, enfatizó que la victoria "es una demostración más" de que el equipo está para pelar por grandes cosas.

Asimismo, dijo que la victoria del colchonero fue "una inyección de energía positiva" para él que tuvo que verlo desde el aislamiento y refleja que nadie es imprescindible en el equipo.



Suárez se contagió durante la doble etapa de eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 2022, en un caso que despertó la polémica en Uruguay por el brote que ya lleva 17 futbolistas contagiados.



Uno de los puntos que generó mayor molestia de las autoridades fue una foto en la que estaban muchos futbolistas del equipo rodeando un fogón sin distancia o protección.



El brote hizo que el Ministerio de Salud Pública del país multara a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a unos 534.000 pesos uruguayos (unos 12.136 dólares).

Al respecto, Suárez -que afirma sentirse bien y sin ningún tipo de síntomas- enfatizó que el equipo reconoce el error de haber subido la foto pero descartó que el contagio se haya dado allí porque ya venían compartiendo lugares de entrenamiento, viajes o vestuario con los contagiados desde hacía días.



"Después que un compañero ingresa con el virus, lo nuestro es tratar de tener precauciones. Reconocer y pedir perdón por la foto pero el contagio no viene de ahí, estábamos al aire libre, no estábamos juntos. Hay mucha gente que está hablando, nos está criticando. Reconocer el error de la foto pero tampoco hacerlo tan grande", subrayó.