Mario Kempes: "El fútbol español es Lionel Messi y se acabó" | Fuente: AFP

Este jueves se dio a conocer la salida de Lionel Messi de FC Barcelona a través de un comunicado emitido por la insititución azulgrana y ha generado todo tipo de reacciones a nivel mundial. Entre ellas, Mario Kempes, campeón mundial con Argentina en el 78, también se refirió a este acontecimiento.

"No sé si el problema es económico por parte de Messi o es el proyecto futbolístico del Barcelona. Quiere un equipo para pelear, pero si le tienes que pagar a Messi todo lo que pretende cómo se hace para mantener a los demás, hay muchos que tienen que salir. El problema es cómo manejar todo esto si económicamente el club no está bien”, indicó Kempes en 90 minutos de ESPN.

En tanto a la importancia de Messi en el fútbol español, agregó: "Es la gallina de los huevos de oro de LaLiga y Barcelona, pero tampoco tenemos que pensar que Javier Tebas (presidente de LaLiga) debe dar el brazo a torcer. No se puede dejar que el Barcelona haga lo que quiera y rompa los estatutos (fair play financiero) y pague a Messi 100 millones por año".

En la misma línea, el 'Matador' Kempes dio un mal augurio para LaLiga tras la salida de Cristiano Ronaldo y ahora la del rosarino: "No va a tener un CR7 más. No va a tener un Messi más. Puede ir Mbappé o el que quieran. Ninguno va a ser igual a estos nos monstruos que pasaron durante diez o doce años. Por más que vaya Mbappé, no va a tener el tirón que tuvieron ellos. El fútbol español hoy es Messi y se acabó".

