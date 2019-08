Lionel Messi aún no ha debutado en lo que va de la temporada con el Barcelona. | Fuente: AFP

Siguen las malas noticias en el Barcelona. Después de caer 1-0 a manos del Athletic de Bilbao en la fecha inicial la Liga Santander y haberse confirmado la lesión de Ousmane Dembelé, Ernesto Valverde sigue sin recibir novedades positivas de cara al compromiso contra Real Betis: el argentino Lionel Messi no estuvo presente en la última práctica del equipo.

Si bien Lionel Messi había reaparecido en los entrenamientos del Barcelona a lo largo de la semana luego de que una lesión en su pierna derecha lo haya marginado de las canchas, la 'Pulga' no estuvo trabajando a la par de grupo y existían muchas variaciones de intensidad en sus ejercicios. Ahora último, Ernesto Valverde consideró apropiado que no entrene y continúe su proceso de recuperación.

El propio Valverde aseguró en conferencia de prensa que, de no estar al 100%, Lionel Messi no iba a ser tomado en cuenta para la contienda contra el Real Betis en el Camp Nou. Y el hecho que no haya estado presente en la última práctica da a entender que, efectivamente, el delantero nacido en Rosario no se encuentra en óptimas condiciones.

El Barcelona aún no oficializa la ausencia de Lionel Messi para el partido contra el Real Betis, pero en el club tienen muy pocas esperanzas de que el argentino se llegue a recuperar a tiempo. Así, el cinco veces Balón de Oro se suma a Luis Suárez y Ousmane Dembelé se une a la listas de bajas en ataque de la entidad culé para este duelo.