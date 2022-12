Lionel Messi ha ganado la Ligue 1 en el PSG. | Fuente: @PSG_espanol

Esperan su continuidad. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, salió al paso de los rumores sobre una posible salida de Lionel Messi cuando venza su contrato con el club francés, y opinó que el delantero desea permanecer en la entidad.



"Quedamos con Lionel Messi en que hablaríamos después del Mundial. Lo he dicho mil veces: él está muy feliz en el club, está haciendo una muy buena temporada. Creo que tiene ganas de quedarse", dijo el mandamás del PSG en una entrevista a la emisora RMC, sin dar más detalles de una posible renovación.



El presidente del PSG se mostró exultante por contar con tres semifinalistas del Mundial de su club -Messi por Argentina, Kylian Mbappé por Francia y Achraf Hakimi por Marruecos-.

En PSG destacan el momento de Lionel Messi

“A este momento de mi vida lo llamo felicidad” 🇦🇷🐐



"Actualmente, tengo a los dos mejores jugadores del mundo, Kylian y Leo Messi. Cada uno ha marcado cinco goles. El PSG ha anotado 13 goles. Somos el mejor club de esta Copa del Mundo", refirió.



Para la final del domingo, Al-Khelaifi dijo apoyar a Francia, porque el PSG es un club francés y él mismo considera a este país como su segunda casa.



No obstante, aclaró que si pudiese daría el Mundial a las dos selecciones porque la Albiceleste ha hecho también "una muy buena Copa del Mundo con Lionel Messi".



El dirigente qatarí reconoció que le entristeció la eliminación de otro de los favoritos, la Brasil de Neymar, jugador del PSG, y asumió que esperaba ver en las semifinales un Argentina-Brasil, frustrado por la victoria en penaltis de los croatas ante la 'seleçao' pentacampeona.



"No es fácil para él (Neymar). Hablé con él (...) Estaba muy, muy triste. También conversé con su padre. Está siendo muy duro también para él", anotó.



Considerado el qatarí más conocido internacionalmente, Al-Khelaifi rebatió las críticas a su país por los trabajadores muertos en las obras del Mundial y por la posición respecto al derecho del colectivo LGTBI.



"Hemos visto que los qataríes no son mala gente. Hemos brindado nuestro corazón, nuestro país, a todo el mundo. Forma parte de nuestra cultura. Un medio me llegó a decir: '¿son así todo el tiempo o solo por la Copa del Mundo?' Antes y después del torneo; somos así", afirmó. (EFE)

