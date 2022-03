Lionel Messi, delantero de PSG. | Fuente: AFP

Las críticas siguen lloviendo para Lionel Messi. El crack argentino sigue en la mira de la prensa internacional y en esta ocasión el exdelantero de la Selección de Italia, Paulo Di Canio, afirmó que el jugador de París Saint Germain (PSG) es un "marciano sin sentimientos" en una charla con Sjy Sports.



"Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Miren a Cristiano Ronaldo: ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos", señaló Di Canio.



Además, el exfutbolista de Juventus, indicó que a Messi le faltó carárcter para evitar la eliminación de PSG a manos de Real Madrid en Champions.

"Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden silbarlo. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”, agregó.



También 'dardos' a Neymar

“El campeonato de allá es corto, entonces tienes tres o cuatro meses de vacaciones. Permite jugar un montón de años más”, señaló Di Canio sobre las declaraciones de Neymar sobre sus chances de jugar en la MLS en el futuro.









