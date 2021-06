Lionel Messi ha jugado toda su carrera profesional en Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOE KLAMAR

Este jueves 24 de junio, Lionel Messi cumplió 34 años de edad y en España se pensó que podía haber un anuncio de parte del delantero argentino y del Barcelona en relación a su renovación de contrato. Sin embargo, no hubo nada.

Lionel Messi termina su vínculo en Barcelona este fin de mes y según el periodista Manu Carreño de la cadena Ser, no hay acuerdo entre ambas partes.

"La intención de ambos es llegar a un acuerdo, pero por el momento no lo hay. No es que solo se hable de dinero. Messi va a aceptar un recorte salarial, aunque hay ciertas partes contractuales en donde no ha dado el visto bueno", dijo Carreño en el programa El Larguero.

Hace semanas, la prensa española reportó que en el elenco culé tienen la intención que el internacional con la Selección de Argentina se quede por diez años.

Los primeros dos serían como jugador catalán, para luego marcharse una temporada a la Major League Soccer (MLS). Más adelante, quedaría como embajador del club a nivel mundial.

Lionel Messi ha jugado toda su carrera profesional en la tienda del Barcelona. Debutó oficialmente en 2004 y desde ese momento lo ha ganado todo tanto a nivel local como en toda Europa.

Por otra parte, la 'Pulga' juega actualmente la Copa América 2021 con la camiseta albiceleste. Viene de vencer 1-0 a Paraguay y este domingo chocará ante Bolivia en la última fecha del Grupo A.

