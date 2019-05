Lionel Messi (C) celebra después de anotar ante Liverpool por la Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Rivaldo, exjugador del FC Barcelona, no cree que el club catalán vuelva a tener un futbolista como Leo Messi en toda su historia.



"No creo que el Barcelona vaya a tener jamás en su historia un futbolista como Messi. Es único y el mejor jugador del mundo", aseguró Rivaldo, tras la exhibición del argentino frente al Liverpool.



Además, el campeón del mundo se mostró convencido de que Messi acaparará todos los premios individuales de la temporada. "Sinceramente -continuó- no veo esta temporada a nadie capaz de hacerle sombra para ganar los premios individuales a mejor jugador del planeta. ¡Y eso que estamos sólo en mayo! Pero lo va a ganar todo: Balón de Oro, FIFA World Player", vaticinó.



Para el embajador de Betfair, además de jugar bien, Messi está siendo clave en los momentos más importantes del curso. "Está asistiendo y marcando goles fundamentales para ganar LaLiga y llegar a la final de Copa y casi a la de la Champions. Eso lo hace más relevante todavía".



Rivaldo está convencido de que el Liverpool no remontará los tres goles en el partido de vuelta, pero advirtió de que "el Barcelona debe ser cauto, porque es un equipazo que en su campo se viene arriba".







Lionel Messi celebra tras anotar ante Liverpool | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

En defensa de Suárez

El exjugador también alabó el juego de Jordi Alba ("está siendo uno de los jugadores de la temporada") y defendió al uruguayo Luis Suárez.



"Toda la temporada lo he estado defendiendo. Incluso cuando lo atacaban por no marcar goles en Champions. Yo lo decía: 'Este jugador mata al rival en cualquier momento'. Y mira, ayer lo demostró. Apenas olió sangre, marcó el 1-0 y pudo hacer el 2-0 con su tiro al larguero. ¡Qué delantero!", valoró Rivaldo, que restó importancia a la celebración del uruguayo.



"¿Demasiado eufórica ante su exequipo? Yo también lo habría celebrado igual de haber marcado un gol tan importante, aunque haya sido contra tus ex. Han pasado muchos años desde que se fue. No lo entiendo como una falta de respeto", añadió el embajador de Betfair.



Sobre la situación de su compatriota Coutinho, que de nuevo fue silbado por la afición culé, opinó: "Es evidente que no tiene confianza para mostrar sus mejores virtudes. Es complicado justificar por qué sucede. Todos sabemos que Coutinho es un jugadorazo, pero tiene que adaptarse a su nueva realidad cuanto antes. Si lo hace, será tan decisivo como Messi o Suárez", aseguró Rivaldo que mostró su confianza en que "superará este bache" (EFE)