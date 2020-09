Lionel Messi será otra vez el capitán de Barcelona | Fuente: FC Barcelona

Desde que su posible marcha del equipo era un tema que tenía expectante a todo Barcelona, Lionel Messi había preferido no expresarse sobre otros puntos que no estén vinculados a él. Sin embargo, la salida oficial de Luis Suárez, su mejor amigo, llevó al argentino romper otra vez su silencio y en redes sociales mostró todo su sentir.

“Te merecías que te despidan como lo que eres, uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Y no que te echen como lo hicieron, pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, escribió el capitán del ‘Barza’ en su cuenta de Instagram.

Con esas líneas, ‘Leo’ resumía lo que pensaba de la partida de Suárez al Atlético de Madrid, dejando notar un evidente enfado con la directiva. Ante esta situación, con el capitán incómodo, tomó postura Ronald Koeman, el técnico que apoyó la decisión del club de dejar ir al uruguayo.

"Es normal que un jugador esté un poco triste después de que un amigo se marche del club. Lo más importante es cómo Leo ha estado en los entrenamientos y en los partidos, y ha sido un ejemplo para todos. No he visto ningún entrenamiento en el que no haya estado bien, aunque esté afectado. Lo ha demostrado en los entrenamientos del viernes y de esta mañana y lo va a demostrar en los partidos. No tengo ninguna duda sobre Leo en ese sentido", apuntó el neerlandés.

El entrenador asegura confiar en el compromiso del ‘10’, cuando desde este domingo empezará de forma oficial su campaña en Barcelona, que debutará en LaLiga recibiendo a Villarreal.

“Nos falta ritmo de partidos, algo que sí tienen otros equipos y que puede ser la diferencia. Hay que poner energía en cosas que están en tus manos, lo que fuera no es de interés. Tenemos que preparar al equipo para el inicio de Liga", explicó.