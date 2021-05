Barcelona. | Fuente: AFP

Barcelona se despidó este domingo de sus sueños de título de LaLiga Santander al perder 2-1 ante Celta de Vigo. Es más, su estrella Lionel Messi habría jugado su último partido en el Camp Nou en una dolorosa derrota.

En esa línea, el entrenador azulgrana Ronald Koeman se lamentó por el mal resultado y fue consultado sobre la posible salida de Lionel Messi de Barcelona.

"Esperamos que no porque todavía es el jugador mejor del mundo y ha demostrado hoy que es imposible jugar sin él. Ha marcado ya 30 goles que han dado mucho puntos a este equipo. Es una pregunta para Leo. Por mi parte y por parte del club esperamos que siga con nosotros porque si no vamos a tener a Leo tenemos dudas a ver quién marca tantos goles...", señaló tras el partido.

El astro argentino de 33 años ha convertido 30 goles a falta de una jornada de LaLiga y su futuro estaría lejos del Camp Nou. París Saint Germain (PSG), club donde milita el brasileño Neymar, se perfila como su próximo destino,.



También Koeman se pronunció sobre su permanencia en Barza. "No voy a contestar porque ya dije ayer lo que pensaba y no hace falta repetir", agregó.

Finalmente, el DT de Barcelona admitió que esta jornada no se decidió la suerte de su equipo."Creo que el problema no es de hoy. Tuvimos la oportunidad en casa contra el Granada. La manera de perder cuando tuvimos oportunidades de ganar, así nos sentimos. No hay otra manera de aceptarlo. El campeón va a ser justo campeón y nosotros no lo hemos sido", culminó.

Tras el resultado, Barcelona se mantiene en el tercer lugar con 76 puntos lejos de Real Madrid (81) y Atlético de Madrid (83).

Barcelona jugará su último partido en LaLiga cuando visite a Eibar el sábado 22 de mayo.

