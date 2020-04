Lionel Messi es el actual capitán de Barcelona. | Fuente: AFP

El expresidente de Barcelona Sandro Rosell aseguró que, aunque no es "objetivo", durante un par de temporadas el brasileño Ronaldinho llegó a ser "igual o mejor" que Lionel Messi, al que considera, no obstante, el mejor de la historia.



"Messi es el mejor de la historia todas las temproadas, pero para mí, y no soy objetivo", Ronaldinho fue igual de bueno o mejor que Messi durante un par de temporadas", señaló Rossell en la primera parte de una entrevista concedida a Mundo Deportivo.



El exdirigente fue decisivo en la contratación de 'Dinho' por el Barcelona en 2003, gracias a su amistad con el jugador brasileño, que prácticamente tenía hecho su traspaso al Manchester United desde el París Saint Germain, para lo que el propio Alex Ferguson llegó a trasladarse a la capital francesa. Para Rosell, Ronaldinho fue "pieza fundamental" para cambiar "el pesimismo colectivo" que sufría el club entonces. Y destaca que, además, fue el mentor de Messi.

“Messi aporta muchísimo. El que más ha aportado al Barza en la historia del club desde su fundación. Pero el Barza también aporta muchísimo a Messi. Es una relación bilateral. No perdamos la perspectiva, Messi pasará, dejará un recuerdo imborrable, pero el Barza seguirá”, señaló.

Tras pasar 643 días en prisión preventiva, por un presunto delito económico del que finalmente fue declarado inocente el 24 de abril de 2019, Rosell se enfrenta estas semanas a un confinamiento, como el resto de la población, a causa de la pandemia por el coronavirus. Para él, "comparado con los dos años en la cárcel", esta cuarentena le parece "agua bendita".