Lionel Messi debutó en Barcelona desde mediados del año 2004. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Día histórico en el mundo del fútbol. El delantero argentino Lionel Messi no renovará por el Barcelona, según anunció este jueves el club catalán, que atribuye a "obstáculos económicos y estructurales" la imposibilidad de firmar un nuevo contrato.



"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", concluye la entidad azulgrana en un comunicado.



Barcelona informó que había llegado a un acuerdo con Messi y tenían "la clara intención de firmar un contrato en el día de hoy", pero que al final no ha sido posible cumplir con la normativa de LaLiga.

Messi, 'en la mira' de equipos de Liga 1 Betsson 2021

Lionel Messi y el deseo de César Vallejo por su fichaje. | Fuente: @clubucv

Al conocer esta situación del seis veces ganador del Balón de Oro, la César Vallejo se pronunció en sus redes sociales, a modo de broma, sobre fichar al crack argentino.

"Tú ya sabes lo que es vestir la naranja, te esperamos Rey", fue lo que indicó el elenco trujillano por medio de Twitter. En la misma publicación subió una imagen del internacional con la Selección de Argentina.

En la misma sintonía se encuentra Sport Boys. Con un "Uhmmm" y un par de ojos como emojis muestran su 'intencíón' de tener a Lionel Messi en sus filas.





Sport Boys también se manifestó por el futuro de Lionel Messi. | Fuente: @sportboys

Pese a que Messi finalizó contrato con el Barça el pasado 30 de junio, todo parecía indicar que firmaría un nuevo acuerdo para las dos próximas temporadas con la llegada de Joan Laporta a la presidencia.



De hecho, el mandamás insistió en que la renovación de Leo Messi iba "por el buen camino" en todas sus comparecencias y aseguró estar "tranquilo" respecto a su continuidad en el equipo.

NUESTROS PODCAST

Si estoy vacunado o vacunada contra la Covid-19, ¿puedo contagiarme y contagiar a otras personas?

Todas las vacunas aprobadas en el Perú son eficaces para evitar casos graves y fallecimiento por covid-19. Sin embargo, aún habiendo recibido ambas dosis de la vacuna, existe la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. ¿Qué sucede en específico con la variante Delta? ¿Las vacunas nos protegen del contagio de esta variante?