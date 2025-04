Lionel Messi y los elogios para Lamine Yamal: "Ya es uno de los mejores jugadores del mundo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi, con 37 años, sigue marcando goles y luchando por títulos. Además de ser la figura del Inter Miami en la MLS, ya se encuentra en las semifinales de la Concachampions, la máxima competencia de clubes de la Concacaf. El argentino mantiene intacto su talento, el cual considera un don que lo tuvo desde siempre.

“Yo soy un agradecido de Dios, de todo lo que me regaló. Si bien siempre me esforcé e hice todo para crecer, e intentar ser cada día mejor. Al final, nací así. Porque de chiquito ya jugaba de esta manera y es un don que me regaló Dios. Y yo lo aproveché. Obviamente hice muchos sacrificios para reforzarlo y para que salga bien. Pero, bueno, hay videos de chiquito que ya (era así)", dijo en entrevista con Simplemente Fútbol.

Lamine Yamal, en la mira de Messi

Lionel Messi reveló que sus hijos siguen muy de cerca el día a día del fútbol mundial, destacando que admiran a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Rober Lewandowski, Vinícius Jr. y Lamine Yamal. Sobre el joven jugador del Barcelona, el ‘10’ expresó su reconocimiento por el nivel que muestra con el conjunto azulgrana.

“Solo tiene 17 años, está en pleno proceso de crecimiento y seguirá creciendo como jugador y aportando cosas a su juego, como hice yo. Tiene cualidades increíbles y ya es uno de los mejores jugadores del mundo”, señaló Messi.

“Es impresionante lo que demuestra Lamine Yamal… ya ha sido campeón de la Eurocopa con España”, enfatizó.

¿Objetivo Mundial 2026?

Lionel Messi continúa siendo el capitán de la Selección de Argentina, de la que es el goleador en las actuales Eliminatorias Sudamericanas y que ya consiguió su clasificación al Mundial 2026. Tras ser el vigente campeón del mundo y bicampeón de América, el atacante se sincera sobre sus próximos objetivos con la albiceleste.

“Ya no puedo pedir nada. Me faltaba el Mundial. Lo he ganado todo, lo he conseguido todo”, indicó.

No obstante, aunque no es un objetivo primordial para el tramo final de su carrera, Messi admitió pensar en el próximo Mundial.

“Este año será clave para ver qué decido respecto al Mundial 2026. Mentiría si dijera que no estoy pensando en jugarlo”, concluyó.