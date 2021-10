Lionel Messi recordó cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona | Fuente: AFP

Lionel Messi concedió una entrevista a la revista francesa ‘France Football’ tras su nominación al Balón de Oro y en ella recordó a Diego Armando Maradona, el ídolo de la Selección de Argentina que también fue su entrenador en la albiceleste.

El pasado 25 de noviembre, Diego Maradona falleció a causa de un infarto y Lionel Messi contó cómo se enteró de dicho episodio, revelando que la noticia le llegó por intermedio de su padre, Jorge Messi.

“Recuerdo que estaba en casa cuando me enteré de que había muerto. Justo antes de que se difundiera la noticia, mi padre me escribió: “¿Te enteraste de lo de Diego? No sabía de qué estaba hablando y entonces me dijo que acababa de morir”, relató el actual futbolista del PSG.

Lionel Messi y el recuerdo de Diego Maradona

Diego Maradona mostró siempre su admiración por Lionel Messi, a quien dirigió en el Mundial Sudáfrica 2010. Para el rosarino, fue un suceso “terrible”.

“Me quedé paralizado, porque nadie lo esperaba. Sabía que no estaba bien y que llevaba un tiempo así, pero no creía que fuera a morir en ese momento. Fue una noticia terrible. Luego seguí las noticias, para ver qué pasaba (en Argentina). Fue realmente terrible”, revivió.

Tras el fallecimiento de Maradona, Lionel Messi le realizó una sentida dedicatoria tras anotar con el Barcelona ante Osasuna. El ‘10’ se sacó la camiseta y mostró una del club Newell’s Old Boys, donde también jugó el campeón mundial y del que es hincha Messi.





