Lionel Messi es el goleador histórico de Barcelona | Fuente: AFP

Lionel Messi rompió su silencio y se manifestó ante su decisión de dejar el Barcelona. El argentino envió un burofax indicando a su equipo que no deseaba seguir y uno de los motivos que lo llevó a ello fueron los resultados deportivos. Desde la temporada 2007-08, el ‘Barza’ no cerraba un curso sin títulos y ello le sucedió en la última.

El partido que lo selló todo fue el 2-8 que les propinó el Bayern Munich en la Champions League, el peor resultado para el club en la competencia. El ‘10’ guardó sus palabras hasta hoy y habló por primera vez de lo sucedido en Lisboa.

“Después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”, señaló en entrevista con ‘Goal’.

En palabras del capitán blaugrana, “sufrió mucho” durante la última temporada en Barcelona, aunque no fue la caída ante Bayern que le empujó a querer dejar el equipo.

“Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, aseguró,