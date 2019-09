Lionel Messi felicitó la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección de Argentina | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, ha asegurado que su compatriota y jugador del Barcelona Leo Messi, que ayer recibió el galardón "The Best" como mejor jugador de la FIFA en 2019, "es mágico".



"Seguirá siendo el mejor hasta que él quiera, pueda y su físico le aguante”, ha asegurado Scaloni, que ha pronunciado una conferencia en Palma en el transcurso del evento “Esfuerzos compartidos”.



“Messi es un jugador que, mientras lo podamos disfrutar, sería bueno que todo el mundo sepa valorarlo, porque como él no habrá más ninguno”, ha destacado Scaloni, exjugador del Mallorca y que suele pasar largas temporadas en Mallorca.



El entrenador sudamericano también se ha referido al equipo mallorquinista y ha restado importancia a su inicio en Primera -es décimo séptimo con 4 puntos- seis años después de su descenso.“Queda mucha Liga y empezar a hablar de que tiene que sacar puntos es un poco apresurado”, ha comentado.



“Hay otros equipos allá abajo, así que, con tranquilidad, yo lo veo bien al equipo; ademas, la conjunción cuerpo técnico, jugadores y afición está bien dada”, añadió. (EFE)