Aún no se ha confirmado si Lionel Messi será de la partida ante Ibiza por la Copa del Rey.

El nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, dejó entrever que la estrella del equipo, el argentino Lionel Messi, podría descansar este miércoles, en la Copa del Rey, ante el Ibiza, pero que si es así hablará primero con él para convencerle.



"A nadie se le escapa quién es Messi, y a mí tampoco. Pero cuando quiera algo de él, como con cualquier otro futbolista, trataré siempre de convencerle de qué es lo mejor desde mi perspectiva. No soy un entrenador que imponga nada. Trato de convencer a los jugadores y, generalmente, me acaban haciendo caso", explicó en rueda de prensa.



Setién adelantó que ya tiene "una idea prevista" sobre si Messi descansará o no en Ibiza, "pero primero quiero ver a los jugadores en el entrenamiento de esta tarde, para hacer un equipo competitivo y equilibrado", apostilló.



En condiciones normales, el preparador cántabro alinearía un once plagado de suplentes, pero el nuevo formato de la Copa -estos dieciseisavos de final se juegan a partido único- le obliga a tomar ciertas precauciones.





"En teoría, la superioridad del Barça respecto al Ibiza todos la tenemos clara, pero luego hay muchas cosas que se acaban igualando y tenemos que mentalizarnos de que no hay margen de error posible si queremos seguir adelante. Son partidos trampa que se pueden complicar, pero también tengo que pensar en el futuro, por eso algunos puedan descansar", reflexionó.



Respecto al once de mañana, Setién ni siquiera quiso confirmar la presencia de Norberto Murara 'Neto' como portero titular en la Copa, en detrimento de Marc-André ter Stegen: "Normalmente yo nunca hago estas diferencias. Lo mismo puede jugar uno que otro en cualquiera de las competiciones, y seguramente lo harán".



