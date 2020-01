Buffon comparó al tenista en octubre del 2019. | Fuente: Composición

Hace algunos meses, el legendario arquero italiano Gianluigi Buffon comparó a los tenistas Roger Federer y Rafael Nadal con los jugadores Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, respectivamente. Luego de un tiempo, y a puertas de una gran competencia como es el Abierto de Australia, el tenista suizo se dio un tiempo para conversar con la prensa y responder sobre dicha analogía.

El número tres del mundo en el tenis habló al respecto y afirmó que no está de acuerdo con la comparación. “Es difícil para mí opinar porque no los he visto jugar lo suficiente. Es más una visión general… Lo que Messi y Ronaldo han hecho por el fútbol y lo que son individualmente es increíble, también como integrantes de sus equipos, sino no hubieran logrado el éxito que tuvieron”, comenzaba el suizo.

Sin embargo, marcó sus distancias sobre los jugadores: “Sé cuál es la imagen de Cristiano y de Messi, pero es diferente. Rafa y yo somos muy diferentes”.

Pese a ello, el tenista sí se animó a opinar sobre quién sería el Kylian Mbappé del deporte blanco: “Alguien veloz, como Dominic Thiem. Alguien fuerte, así que debería ser él. Además, le gusta el fútbol”.

En octubre de 2019, el guardameta de Juventus hizo dicha afirmación: "Leo es como Federer y Cristiano se parece más a Nadal. Les veo así a los dos y me parece una comparación muy congruente y razonable. Federer es de clase infinita, mientras que Nadal es perseverancia, sudor y también talento, de lo contrario no puedes ganar todos los Grand Slams que logró", dijo Buffon.

Federer venció al estadounidense Steve Johnson por 3-0 con los parciales de 6-3, 6-2 y 6-2.