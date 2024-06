Hijo de Lionel Messi dio su primera entrevista: "No soy bueno con la izquierda, no he salido a mi padre”

Lo que se hereda no se hurta. Thiago Messi dejó en claro que seguirá los pasos de su padre al brindar su primera entrevista como fútbolista. El hijo mayor de Lionel Messi participa del torneo que está llevando adelante la LaLiga FC Futures defendiendo los colores de Inter Miami.

“Conocía este torneo, pero no lo miraba. Nunca pensé en jugarlo. Me puse más nervioso jugando que viendo jugar a mi padre”, dijo el delantero quien juega con la 10 en la espalda. Sobre sus habilidades a la hora comentó: “No soy muy bueno con la izquierda, no he salido como mi padre”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El hijo de Lionel Messi nació en Barcelona el 2 de noviembre de 2012, pero fue claro y contundente al resonder si jugará por la Selección de Argentina o la de España: ''Quiero jugar con la Selección Argentina y no creo que haya manera de que la Selección española me pueda convencer''.

El equipo de Thiago Messi, donde también juega el hijo de Luis Suárez, ya empató 0-0 ante las inferiores de la Real Sociedad y perdió 5-0 ante La Masía del Barcelona. El hijo de Lionel Messi y Benja Suárez no han jugado juntos pues alternan el puesto de delantero en el equipo.

Cuando le consultaron cuál fue el gol más lindo que marcó su padre no dudó en contestar: “Probablemente, el de cabeza en la final de la Champions League, contra Manchester United”.