¿Messi y Cristiano en Juventus? Esto respondió Juan Cuadrado. | Fuente: AFP

Juventus no pierde tiempo y ya comenzó su pretemporada de cara al 2020-2021 al mando de Andrea Pirlo. Sin duda, además de Cristiano Ronaldo o Paulo Dybala, otra de las figuras más destacables en la actual temporada ha sido Juan Cuadrado.

El jugador colombiano aprovechó en referirise a su nuevo entrenador y también a una idea que surgió luego de que Lionel Messi comunicara que no desea continuar en FC Barcelona: ¿Llegaría a Juventus a jugar junto a Cristiano?

"Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él (Pirlo). Cuando me toque el turno seguramente le manifestaré dónde me siento más cómodo. Esperemos que pueda aportar al equipo y que podamos conseguir muchos títulos juntos", afirmó Cuadrado en ESPN.

Sobre lo segundo, acerca de la 'Pulga', Cuadrado precisó: "No me lo imagino para nada. La verdad que no. Igual cuando llegó Cristiano mucha gente no creía y de repente llegó". Sin embargo, pese a mostrarse escéptico sobre la incorpración del rosarino de 33 años, añadió que eso le daría "un estatus altístimo" a la Serie A.

Asimismo, el futbolista antioqueño de 32 años se refirió al tiempo en que estuvo siendo voceado para fichar por FC Barcelona: "Era como la posibilidad más cerca, vi que llegó la oferta, pero no se dio. Esa fue la voluntad de Dios".