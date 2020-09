Messi y Suárez jugaron juntos durante 6 temporadas en Barcelona | Fuente: Barcelona / Atlético

Solo unas semanas atrás, muy pocos en el Atlético de Madrid imaginaban que tendrían entre sus filas al mejor socio de Lionel Messi en los últimos años como nuevo jugador. Luis Suárez comenzó una etapa en el elenco ‘colchonero’ y su debut fue por todo lo alto. En 20 minutos de juego anotó un doblete y brindó una asistencia en el 6-1 ante Granada.

Por ahora, el fichaje del uruguayo ilusiona a los aficionados y le hace ver al presidente del club, Enrique Cerezo, que no hay imposibles, por lo que se animó a responder por la posibilidad de juntar a Suárez otra vez con Messi.

“En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible”, señaló el directivo en ‘Cope’.

Cabe apuntar que el ‘10’ tiene solo contrato con Barcelona hasta junio de 2021 y dada sus expresiones recientes sobre la directiva no estaría apuntando hacia una extensión de vínculo. A partir de enero del siguiente año, si no llega a un acuerdo con el club, podrá escuchar libremente ofertas y llegado el periodo marcharse como agente libre.

Todo podría suceder y Cerezo ha remarcado que la relación con el presidente del ‘Barza’ Josep Maria Bartomeu es de la mejor, poniendo como ejemplo el trato dado por Suárez.

“Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”, aseguró.