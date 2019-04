Lionel Messi se coronó campeón de la Liga Santander. | Fuente: EFE

Lionel Messi vive un gran presente tras conquistar nuevamente la Liga Santander con Barcelona y además se alista para disputar las semifinales de la Champions League. En medio de todo esto, el argentino se dio tiempo para ver un emotivo video que le hicieron legar desde su país y que sirvió para que su pequeño Thiago tenga muy claro algo: su papá es muy querido en Argentina.

"Mi hijo Thiago, de 6 años, me preguntó por qué me mataban en la Argentina. Él ve todo el tiempo vídeos en YouTube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa", confesó hace algún tiempo Lionel Messi en una entrevista con una radio de su país.

Su pequeño no entendía porque su papá era muy criticado cada vez que vestía la camiseta de la Selección Argentina. Sin embargo, un reconocido programa de TV le quiso enviar un mensaje a Thiago y para ello recogió el sentimiento que tienen varios niños por el crack del Barcelona.

Fue el programa ShowMatch que elaboró este emotivo material y se lo mostró a Leo Messi y su hijo durante las celebraciones por un nuevo titulo en España. "Te queremos contar que queremos mucho a tu papá", "Este mensaje es para vos Thiago. Quédate tranquilo que tu papá es un genio" o "Él tiene que estar orgulloso del papá que tiene" fueron algunos de los mensajes que lanzaron un grupo de niños.