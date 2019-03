Lionel Messi, crack de la Selección de Argentina. | Fuente: EFE

Lionel Messi (31 años) respondió a sus críticos en medio de los rumores que indican que no quiso jugar en el amistoso que sostuvo la Selección de Argentina ante Marruecos en Tánger.

"No escuché nada. Sé que se está hablando mucho pero como se hizo costumbre últimamente. No me sorprende nada. Muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice. Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar, darme cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre", señaló Messi en entrevista a la radio CLUB947.

Messi también comentó que su hijo de seis años le pregunta por qué lo “matan” en Argentina. "Quiero ganar algo con la selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente se me puso en contra por volver a la Selección. Mi hijo me pregunta porque me matan en Argentina".

"Si no íbamos en primera ronda era uno de los fracasos más grandes de la Selección. Hablamos y lo sacamos adelante para mejorar el grupo. Me calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la Selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre. Tengo amigos, hermanos que sufren por las mentiras que dicen. Cualquiera dice cualquier cosa. La gente compra eso. Después yo soy el hijo de puta", agregó.

La ‘Pulga’ también confesó que pensó alejarse de su selección tras la eliminación de Argentina en Rusia 2018 en manos de Francia, que salió campeón mundial. "Pensé en encerrarme, hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. Alejarme de la Selección".

Cabe recordar, que Messi sufrió dolores de pubalgia ante Venezuela y por ello quedó descartado para el amistoso ante Marruecos.