Karius después de la peor noche de su vida: "Nadie sabe que tuve una conmoción cerebral" | Fuente: Twitter

Loris Karius, exarquero del Liverpool, brindó una entrevista al diario Bild de Alemania en la que habló sobre aquella final de Champions League (2018) ante el Real Madrid, en la cual tuvo dos groseros errores que acabarían dándole al cuadro español su 'Orejona' número 13.

"He aprendido mucho de eso. Tuve una conmoción cerebral después de un golpe de Sergio Ramos, que restringió mi visión espacial. Esto fue comprobado inequívocamente en un estudio detallado realizado por uno de los especialistas en cerebro más importantes del mundo. Yo no quería hacerlo público. Cuando se publicó el resultado, hubo mucha malicia e insulto. Nunca lo usé como excusa, pero cuando la gente se burla de alguien que se ha lesionado gravemente la cabeza, no lo entiendo", contó Loris Karius, que ahora ataja en el Besiktas de Turquía.

Los errores de Loris Karius en aquel partido que el Liverpool acabaría perdiendo 3-1 se resumen a dos acciones fundamentales: le dejó el balón servido a Karim Benzema para que anote el 1-0 y luego no pudo contener un remate de Gareth Bale que acabaría en el tercer tanto de los blancos.