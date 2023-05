Klopp celebra gol en la cara del cuaro árbitro, se lesiona y ahora admite que debe ser sancionado

Liverpool ganaba cómodamente por 3-0, el pasado domingo, pero se complicó y, a los 93 minutos, el Tottenham se lo empató. El triunfo lo metía en zona de torneo internacional, por lo que era clave sumar de a tres. Por eso, cuando a los 94' Diogo Jota le dio la victoria al cuadro local, Jürgen Klopp festejó como si se tratase de una final.

Sin embargo, el problema no fue la efusividad, sino que se lo gritara al cuarto árbitro. El entrenador de los 'Reds' corrió hacia el juez para celebrarlo frente a él. De inmediato, el entrenador no solo vio la tarjeta amarilla, sino que, además, sufrió un tirón muscular en la pierna.

Ese mismo día, el alemán de 55 años admitió que la amonestación era justa, pero aseguró que Tierney, el cuarto hombre, le expresó algo inapropiado. Además, denunció que hay un problema entre él y la institución.

“Tenemos nuestra historia con el señor Tierney. Realmente ignoro lo que tiene en nuestra contra. No lo sé. Siempre dirá que no hay nada y es mentira. No puede ser. No estoy seguro si es mi culpa, por la manera cómo me mira, no lo entiendo. Mi celebración frente al cuarto árbitro, no dije nada mala, nada, pero fue innecesaria. (...) Pero lo que él me dijo al sacarme la amarilla, eso estuvo mal”, señaló a Sky Sports el técnico del Liverpool.

Ahora, dos días después del incidente, Jürgen Klopp brindó una conferencia de prensa en la que manifestó que es consciente de que merece otra sanción.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

La palabra de Jürgen Klopp

Ya con la cabeza fría, el entrenador del Liverpool se refirió al tema en una rueda de prensa. Jürgen Klopp admitió que, por lo sucedido, podría ser sancionado de oficio.

"Para ser honesto, con todas las cosas que he hecho, probablemente tengo que esperar el castigo. Creo que los árbitros piensan que cuestiono la integridad (de los funcionarios). En el momento en que estoy tranquilo sentado aquí, no lo hago. Por supuesto que no. Pero, en ese momento, acabo de describir mis sentimientos. Si repasas las situaciones, hay algunas cuestionables", dijo.

El descargo

En relación a la denuncia hecha por Jürgen Klopp, respecto a alguna supuesta declaración incorrecta por parte del cuarto, la asociación de árbitros de la Premier defendió a Tierney.

“Los árbitros de la Liga Premier son grabados en todos los partidos”, explicó la asociación en un comunicado, un día después del partido. el lunes. "(Tierney) Se comportó de una manera profesional en todo momento, incluso cuando amonestó al técnico de Liverpool, por lo tanto rechazamos tajantemente cualquier insinuación de que las acciones fueron inapropiadas”, finalizó.