Jürgen Klopp | Fuente: Liverpool

Este miércoles Liverpool venció por 1-0 a West Ham por la Premier League y, tras el encuentro, Jürgen Klopp, entrenador de los 'reds', habló en conferencia de prensa y se refirió a algunas acusaciones de xenofobia contra él luego de que emitiera algunos comentarios sobre Manchester City.

Como se recuerda, Klopp criticó el manejo financiero de los 'ctiadinos': "Tienes el mejor equipo del mundo y metes al mejor delantero del mercado. No importa lo que cuesta. Sé que al City no le gustará. A nadie le gustará. Has hecho la pregunta pero sabes la respuesta. ¿Qué puede hacer el Liverpool? No podemos actuar como ellos. No es posible. Hay tres clubes en el fútbol mundial que pueden hacer lo que quieran económicamente. Es legal y todo está bien", indicó el alemán.

Sobre esto, indicaron que Klopp ofendió al grupo inversor de Manchester City, Abu Dhabi United Group. De hecho, Daily Mail indicó que las palabras de Klopp fueron calificadas por los dueños del City como "xenofobia límite" debido al origen de sus propietarios. Asimismo, porque los otros dos clubes a los que se refirió Klopp eran Paris Saint Germain, de Qatar Investment Authority, y Newcastle, recientemente adquirido por Mohammed bin Salman, del príncipe heredero de Arabia Saudita.

Respuesta de Jürgen Klopp:

Por su parte, Klopp negó haber tenido comentarios xenófobos: "En este caso en concreto no siento en absoluto que haya racismo. Me conozco y no puedes asegurar algo de mí que está a kilómetros de distancia de mi personalidad".

En la misma línea, el entrenador alemán agregó: "Si fuera xenófobo, lo odiaría. Me odiaría a mí mismo por ser así. Esa es la vida de la spersonas que hablan en público. He dicho muchas cosas que estaban abiertas a malentendidos. Sé lo que pensé cuando lo dije. Cuando alguien interpreta eso, no puedo evitarlo. Debo tener cuidado y lo sé desde hace años. Cuando no lo hago, me doy cuenta de vez en cuando. Solo respondo y digo lo que pienso".