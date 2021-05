Sadio Mané: "Me he hecho exámenes y no sé que me pasa, es mi peor temporada" | Fuente: AFP

Lejos de lo esperado, esta no ha sido la Premier League soñada para Liverpool, equipo que ocupa la quinta casilla del torneo inglés con 60 puntos y tiene a una de sus figuras, Sadio Mané, bastante preocupado por su desempeño personal.

Por su parte, el delantero senegalés habló sobre su presente deportivo y la inconformidad que siente con la temporada actual: "Esta temporada es la peor de mi carrera, debo admitirlo", comentó Mane´en Canal+ de Francia.

Al respecto, ya Jürgen Klopp, entrenador de los 'reds' había hablado sobre un posible problema del futbolista: "Mané no está bien", indicó en una reciente entrevista. Esto en referencia a que, desde su llegada al equipo en el 2016, nunca había marcado tan pocos goles. En la prensente campaña solo lleva nueve.

El futbolista fue cuestionado sobre cuál cree que sea el motivo para su bajo rendimiento bajo el arco y respondió: "Si me preguntas qué me pasa, me costaría dar una respuesta. Personalmente, no sé. Hasta me he sometido a exámenes para observar mi cuerpo. ¿Estoy comiendo los alimentos correctos o necesito cambiar?", sostuvo Mané.

Sin embargo, también agregó que no se ha encontrado nada irregular: "Revisaron los resultados de la prueba y todo está bien. Necesito saber que la vida tiene sus altibajos. Continuaré trabajando duro para que esta situación pase cuanto antes".

En varios países se debate sobre la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación para el ingreso de extranjeros a sus territorios. ¿Es adecuada esta medida en el corto plazo? ¿Qué medidas implicaría?, el Dr. Elmer Huerta nos aclara qué opciones podrían ser las más adecuadas.