Cinco años después admite que lesionó a propósito a su compañero para poder debutar con el Liverpool. | Fuente: Twitter Liverpool

En su momento, Tom Brewitt era considerado como una de las promesas del fútbol inglés y del Liverpool, sin embargo, su camino en el fútbol no propesperó. Actualmente no tiene club y recientemente es noticia por contar en una entrevista que lesionó a propósito a un compañero para poder debutar en el primer equipo de los 'reds'.

En diálogo con el podcast 'Football Journeys', Tom Brewitt contó que formaba parte del equipo Sub 23 del Liverpool en la temporada 2015-16 y que en un momento de la temporada, el plantel profesional no podía contar con los defensores Martin Skrtl, Mamadou Sakho y Kolo Touré previo a un partido por la FA Cup. Entonces, entendió que su momento había llegado y que haría todo para conseguirlo.

Con esto, Tom Brewitt decidió lesionar a propósito a su compañero Dan Cleary, a quien veía como su potencial competencia. "No estaba tratando de lastimarlo gravemente, solo lo suficiente para que él se apartara y yo jugara. Sabía que era una mala entrada, la hice a propósito y no estoy muy orgulloso de ello. No me avergüenzo tampoco, porque en mi cabeza era él o yo y yo me estaba eligiendo", siguió Brewitt, que finalmente logró su objetivo y dejó a Cleary dos semanas en muletas.

Sin embargo, dicen que el karma existe y este persiguió a Tom Brewitt, quien sufrió una conmoción cerebral tras chocar con la espalda de un compañero y nunca pudo debutar con el primer equipo del Liverpool. Actualmente tiene 23 años y no tiene equipo.