Robert Lewandowski marcó más de 100 goles con el Borussia Dortmund | Fuente: AFP

No hay duda que el Bayern Múnich es el equipo que manda en la Bundesliga, sin embargo, el club que le ha podido plantar cara en más ocasiones ha sido el Borussia Dortmund. En 2010-11 y 2011-12, dirigidos por Jurgen Klopp, consiguieron quedarse con el título.

Aquellos años, el ‘Vendaval amarillo’ tuvo entre sus filas al delantero argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios, quien se asentó como titular para Klopp. Además, compartiría la ofensiva con Robert Lewandowski, a quien le duplicó su registro de goles en la Bundesliga 2010-11.

“Jurgen me llevó al Dortmund, cuando me compran de Colo Colo estaba él de entrenador. Hace 10 años se veía la mentalidad ganadora y que iba a ser un gran entrenador. Estoy contento porque fue una de las personas que confió en mí y me llevó a Europa, que no es fácil, porque se duda mucho del jugador sudamericano”, confesó en entrevista con CDF.

“Me fue bien. Fue una gran etapa, son cosas soñadas. Haber estado con Jurgen y con todo el equipo… nombres muy importantes. Hicimos las cosas bien y ganamos tres campeonatos. Robert Lewandoski era mi suplente, llegó muy joven, como una apuesta, igual que yo”, señaló.

Tras su paso en Dortmund, Lucas Barrios jugó en las ligas de China, Rusia y Francia hasta volver a Sudamérica. Con 35 años, actualmente pertenece a Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina.