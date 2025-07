Lucas Vázquez culmina su etapa en el Real Madrid con cinco Champions League: "He cumplido el sueño de mi vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lucas Vázquez ha culminado su etapa en el Real Madrid con 23 títulos ganados -cinco Champions League-. El lateral español terminó su vínculo con el conjunto blanco tras la disputa del Mundial de Clubes y en un acto de despedida en la ciudad deportiva del club ha mencionado que el club "siempre" estará dentro de él, habiendo podido cumplir el "sueño de su vida".

"Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid", sostuvo.

El jugador de 34 años empezó su discurso agradeciéndole a la afición su apoyo durante todos estos años, así como el "privilegio de defender este escudo durante muchos años", en donde resaltó el haber compartido vestuario "con leyendas, de levantar títulos y de vivir noches inolvidables".

El ganador de 23 títulos con el Real Madrid ha resaltado que "siempre" ha intentado dar su mejor versión y agradeció al presidente Florentino Pérez por la oportunidad de jugar en el club blanco.

"Quiero dar las gracias de corazón al presidente Florentino Pérez. Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño. Siempre me has mostrado tu cariño y es algo que presumiré con orgullo. Tu confianza en mí me ha permitido convertirme en el jugador y la persona que soy. Gracias de verdad", finalizó el lateral en el acto de su despedida del Real Madrid tras 18 años en el club blanco.Fuente: REAL MADRID

Durante el discurso, Vázquez fue acompañado por familiares y excompañeros como Kylian Mbappé y Andriy Lunin, entre otras personalidades, además de leyendas blancas como el brasileño Marcelo.

Historial

Lucas Vázquez llegó al club en 2007, con 16 años, y jugó en todas las categorías de nuestra cantera desde el Juvenil C hasta el Castilla, y tras una temporada (2014/15) cedido en el Espanyol, debutó con el primer equipo en septiembre de 2015.

Desde entonces, ha disputado 402 partidos durante 10 temporadas, en una de las etapas más exitosas de la historia del Real Madrid con 23 títulos en su haber repartidos en 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.

Palabras de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado que Lucas Vázquez representa el espejo en el que "deben mirarse" los canteranos del club blanco y le agradeció por haber formado parte de unas de las "grandes dinastías" del deporte.

"Representas la defensa del escudo por encima de todo. Llegaste al Real Madrid con tan solo 16 años y aquí creciste y te formaste pasando por los equipos del juvenil y por el Castilla. Con 24 años debutaste en el Real Madrid el 12 de septiembre de 2015 y durante diez años has defendido de manera ejemplar la camiseta del club de tu vida. Hoy con 34 años recién cumplidos concluyes una etapa que te ha convertido en una de las grandes leyendas de este club", dijo Florentino Pérez.

Para el dirigente blanco, Vázquez es el "ejemplo perfecto" para definir a un jugador de las categorías inferiores del equipo madridista por la "profesionalidad, lealtad y respeto" que ha mostrado durante su trayectoria con el Real Madrid.