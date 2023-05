Lugano destruyó a Argentina: "Los ayudaron a ser campeones del mundo, no hay dudas"

El exjugador uruguayo no se guardó nada y se mandó con polémicas declaraciones en donde mencionó que Argentina fue favorecida en Qatar 2022.

Diego Lugano no se guardó nada y tuvo polémicas declaraciones sobre el campeonato del mundo ganado por la Selección de Argentina. Para el exdefensor uruguayo la Albiceleste tuvo sus méritos para salir campeón, pero también no tiene dudas de que recibieron ayudar en los partidos.

"A Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron. Es una realidad, pero también es mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso", declaró Diego Lugano en Fútbol por Carve.

La Selección Argentina comenzó su travesía en Qatar 2022 con una derrota, pero después de esto lo ganó todo. Los detractores de la Albiceleste señalan que los favorecieron en muchas decisiones y que en parte fue para ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo.

Diego Lugano, ex jugador de la Selección de Uruguay



🗣️“A Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo. 4 de los 5 penales que le cobraron no fueron” pic.twitter.com/b0MrApHKul — Roberto Cristian Aramayo Flores (@Roberto39376505) May 16, 2023

Críticas al VAR

El exjugador uruguayo no solo criticó a la Selección de Argentina, sino al arbitraje y el VAR en general. "Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. Los jugadores no tienen opinión, los dirigentes que nunca jugaron al fútbol sí", sentenció Diego Lugano.

