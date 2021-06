Unai Simón | Fuente: AFP

Este lunes España venció por 5-3 a Croacia por los octavos de final de la Eurocopa 2021 y, sin duda, uno de los momentos más recordados del encuentro es el blooper de Unai Simón que marcó el 1-0 para los croatas tras un pase de Pedri.

Como se recuerda, en el minuto 20, Pedri decidió jugar con su arquero. Sin embargo, Unai Simón no llegó a la pelota, pese a que iba con lentitud, y finalmente se encajó en su propio arco. Tras el encuentro, Luis Enique, entrenador del cuadro español, se refirió a este momento.

"El fútbol es un juego de errores, no he visto en toda mi carrera a un jugador que no ha cometido errores desde los porteros, defensores, medios o delanteros. En el caso de Unai SImón creo que ha dado una lección no solo para los profesionales, sino también para los niños que quieran ser futbolistas", indicó el entrenador en conferencia de prensa.



Asimismo, agregó: "No hay que preocuparse de errores o aciertos, sino de intentos. Hoy ha demostrado que ha cometido un error, pero después hemos vuelto a confiar en él, ha hecho paradas increíbles, ha tenido la persoalidad necesaria que ya le conocemos y creo que ha sido un refuerzo muy positivo para él".

España lo ganó en el tiempo suplementario:

Una vez que el encuentro quedó 3-3 en los 90 minutos, luego, En el minuto 100 apareció Ávaro Morata para anotar el 4-3 y en el minuto 103 pudo marcar Mikel Oyarzabal para sentenciar la victoria rotunda de España.