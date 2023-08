Aitana Bonmatí y su duro mensaje a Luis Rubiales durante premiación: "No podemos permitir abuso de poder"

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí fue distinguida este jueves con el premio de mejor jugadora de la UEFA de la última temporada, después del título que la Selección de España logró en el Mundial disputado en Australia.

"Me gustaría felicitar a todas las nominadas y para mí es un orgullo y un privilegio estar aquí. Es una temporada que no olvidaré y quiero compartir mi premio con todas mis compañeras. Soy una privilegiada", fue el inicio de Bonmatí en la ceremonia de la UEFA.

En relación a su buen nivel demostrado en los últimos meses, sostuvo: "Soy una persona y jugadora muy incorformista, siempre quiero más y eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. También juego en un gran club".

Asimismo, la ganadora de la Liga de Campeones, la liga española y la Supercopa, se dio tiempo para enviar un mensaje a Luis Rubiales, que se encuentra suspendido por la FIFA temporalmente en su cargo de presidente de la Federación Española.

Recordemos que Rubiales está en el centro de las críticas por el beso no consentido que le dio a la jugadora Jenni Hermoso en los festejos de España campeón.

"Agradecer la palabras de Sarina porque no están momento bueno en el fútbol español. Venimos de ganar el mundial, pero se están hablando de otars cosas. Como sociedad no podemos permitir el abuso de poder en una relación laboral. Dede Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo estamos con vosotras. Esperamos que esta sociedad mejore", culminó Aitana.

Las palabras de Aitana Bonmatí en la ceremonia de la UEFA. | Fuente: España

UEFA califica de "inapropiado" el comportamiento de Rubiales

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, aseguró que el comportamiento de Luis Rubiales "fue inapropiado" , aunque cree que "no hay que solucionarlo dos veces y su caso está en manos del órgano disciplinario de la Federación Internacional (FIFA)".



"Soy abogado y uno de los vicepresidentes de la FIFA. Cualquier comentario que pudiera hacer sonaría a presión", dijo.



Ceferin, en una entrevista con L'Equipe, apunto que le "entristece que un suceso así ensombrezca la victoria de la selección española. Deberíamos cambiar las cosas".



"Hoy he tenido una reunión con Laura McAllister (vicepresidenta de la UEFA) para buscar formas de cambiar nuestra forma de actuar. Debemos hacer más", opinó.



En sus primeras palabras tras la suspensión provisional a Rubiales por parte de la FIFA por su actitud en la final del Mundial femenino, Ceferin insistió en lo inapropiado del comportamiento del mandatario español, que es vicepresidente de la UEFA.



"Por supuesto, lo que hizo fue inapropiado. Todos lo sabemos. Espero que él sepa que fue inapropiado. Esto es suficiente por el momento porque los órganos disciplinarios independientes decidirán. Está suspendido de todas sus funciones, en todas partes. No hay necesidad de suspenderlo dos veces", afirmó.

NUESTROS PODCASTS

La centralita

Luego de más de ocho años, entra en su etapa final el caso La Centralita, presunta organización criminal que operó desde el gobierno regional de Áncash y que estuvo involucrada en actos de corrupción y asesinatos. Conozcamos más en el siguiente informe.