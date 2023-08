Siguen las críticas: UEFA califica de "inapropiado" el comportamiento de Luis Rubiales

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, aseguró este miércoles que el comportamiento de Luis Rubiales "fue inapropiado" , aunque cree que "no hay que solucionarlo dos veces y su caso está en manos del órgano disciplinario de la Federación Internacional (FIFA)".



"Soy abogado y uno de los vicepresidentes de la FIFA. Cualquier comentario que pudiera hacer sonaría a presión", dijo.



Ceferin, en una entrevista con L'Equipe, apunto que le "entristece que un suceso así ensombrezca la victoria de la selección española. Deberíamos cambiar las cosas".



"Hoy he tenido una reunión con Laura McAllister (vicepresidenta de la UEFA) para buscar formas de cambiar nuestra forma de actuar. Debemos hacer más", opinó.



En sus primeras palabras tras la suspensión provisional a Rubiales por parte de la FIFA por su actitud en la final del Mundial femenino, Ceferin insistió en lo inapropiado del comportamiento del mandatario español, que es vicepresidente de la UEFA.



"Por supuesto, lo que hizo fue inapropiado. Todos lo sabemos. Espero que él sepa que fue inapropiado. Esto es suficiente por el momento porque los órganos disciplinarios independientes decidirán. Está suspendido de todas sus funciones, en todas partes. No hay necesidad de suspenderlo dos veces", afirmó.

(Con información de EFE)

Protestas en Madrid contra Rubiales. | Fuente: AFP

Trasladan al hospital en ambulancia a la madre de Rubiales

Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, cesado temporalmente de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido evacuada al Hospital Santa Ana de Motril (Granada) debido a su estado de salud por la huelga de hambre que estaba manteniendo para que acabara "la cacería" contra su hijo.



La mujer ha sido evacuada al centro hospitalario en ambulancia por el empeoramiento de su estado anímico, probablemente por el cansancio que acumula en estos tres días de encierro, y por la situación de estrés, según ha anunciado el párroco de la iglesia en la que estaba manteniendo la huelga de hambre.

EFE

