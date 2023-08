Xavi Hernández condenó la conducta de Luis Rubiales: "Me parece inaceptable"

Rechazo generalizado a Luis Rubiales. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, mostró su apoyo "incondicional" a la futbolista Jennifer Hermoso y a sus compañeras, y condenó la conducta "inaceptable" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En conferencia de prensa, el exmediocampista opinó por vez primera sobre el beso en la boca que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial Femenino, por el cual el directivo primero pidió disculpas, para luego asegurar que existió consentimiento, situación desmentida por la deportista.

"Me gustaría dar mi opinión sobre la situación de la Federación y las jugadoras. En primer lugar, quiero dar todo mi apoyo incondicional a Jenni y a las jugadoras de fútbol femenino por lo que están viviendo", apuntó el estratega del Barcelona.

Xavi contra Rubiales

Xavi Hernández criticó el accionar del máximo dirigente del fútbol español, hecho que consideró opacó la conquista del seleccionado femenino en el Mundial 2023. "En segundo lugar, quiero condenar la conducta del presidente de la Federación, que me parece inaceptable".

Asimismo, dijo sentir "pena y tristeza" por el hecho de que no se destaque el triunfo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y "que se hable de la conducta intolerable" de Luis Rubiales.

Las declaraciones de Xavi llegan un día después de que el Barcelona emitiera un comunicado en el que condenó los actos de Rubiales, pero no pidió su dimisión. En el turno de preguntas durante su conferencia, el técnico eludió pedir la renuncia del directivo: "Aquí ya no entro. He dado mi opinión. He sido claro y contundente".

"La pena es que no hablemos de Alexia, Aitana, Cata Coll o sus barreras para ser campeonas del mundo. Vamos a tratar de unir, soy una persona de consenso. Y me gusta hablar de fútbol y lo bien que lo han hecho", zanjó.

🎙 Xavi: "Quiero dar mi apoyo incondicional a Jennifer Hermoso y a las jugadoras. Condenar la conducta del presidente de la Federación Española de Fútbol. Y mostrar mi tristeza porque no se habla del hito histórico del Mundial" pic.twitter.com/pyYKbiURKe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2023

Suspensión de la FIFA para Rubiales

Este sábado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA acordó, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código Disciplinario, la "suspensión provisional" del presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional".

Esta medida llega luego de que Rubiales asegurara que no dejará su cargo en la RFEF, asegurando que hubo consenso de parte de Jenni Hermoso para el beso y resaltando que ha dirigido un proceso importante en el fútbol español.

