"Esto es inaceptable": Alexia Putellas e Iker Casillas arremeten contra Luis Rubiales

La capitana de Barcelona y doble ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, mostró su apoyo a Jenni Hermoso, tras la comparecencia del presidente del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.

"Esto es inaceptable. Se acabó", aseguró Putellas, tras conocer las justificaciones de Luis Rubiales, durante la asamblea del organismo de la Federación Española, en la que anunció que no dimitiría.

"Contigo compañera @Jennihermoso", añadió en un breve mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Rubiales señaló este viernes que el beso con Hermoso fue "consentido" y que desde hace cinco años es víctima de una persecución por ocupar el máximo cargo del fútbol español.

"No merezco esta cacería que llevo sufriendo cinco años. Cada día durante cinco años. Voy a seguir luchando, como me enseñaron mis padres, como me enseñaron mis entrenadores, como me enseñaron mis compañeros, como me han enseñado mis maestros. Y voy a seguir siendo un hombre feliz y pleno conmigo mismo", indicó.

Iker Casillas contra Rubiales

Iker Casillas, campeón del mundo de España y leyenda de Real Madrid, calificó de "vergüenza ajena" el accionar de Luis Rubiales.

"¡Tendríamos que estar estos cinco días hablando de nuestras chicas! ¡De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino, pero… Vergüenza ajena", publicó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

Lo que dijo Luis Rubiales

Luis Rubiales justificó el beso a la campeona mundial Jenni Hermoso.

"Quiero pedir perdón sin paliativos de ninguna clase, por un hecho que ocurrió en el palco, cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habeis visto. Voy a explicarlo, mirando a Jorge Vilda. Hemos pasado, mucho, Jorge, estos ultimos años, a otro nivel mucho más pequeñito te han querido hacer a tí lo mismo que ahora me están haciendo a mí. Un discurso falso tratar de convertirlo en verdad. Hemos sufrido mucho, hemos pasado mucho, tragado mucho, pero hemos estado juntos, tú, yo y tu equipo. Me emocioné muchísmo, hasta el punto de perder el control y llevarme manos ahí (...) Te hice esta seña de ¡ole tus huevos!. Tengo que pedir disculpas a la Reina, a la Casa Real y a todos los que se han sentido ofendidos porque entiendo que es un gesto poco edificante", apuntó.

"El beso, el pico, más un pico que un beso: por su puesto quien vea el video entenderá que ante 80.000 personas en el momento y millones de manera televisada, ante toda la gente que había allí, ante mi familia, parte de mi familia, mis hijas. El deseo prácticamente es el mismo dándole un beso a una de mis hijas, ni más ni menos. Por lo tanto no hay deseo y no hay posición de dominio. Eso toda la gente lo comprende aunque se esté vendiendo otra cosa, los medios que rinden pleitesía al señor Tebas y al falso feminismo de este país", agregó.

NUESTROS PODCASTS

La antena de RPP siempre iluminada

La emblemática antena de la torre de RPP, en la avenida Paseo de la República, sorprendió a todos con un impresionante juego de luces que forma parte de las actividades por el 60 aniversario del Grupo RPP. Más detalles a continuación.