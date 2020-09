Luis Suarez marcó un doblete y dio una asistencia en su debut en el Atlético de Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este domingo, tras la victoria 6-1 ante el Granada en el estreno de la temporada, que "las exageraciones y los extremos no con compatibles" con su conjunto, reivindicó que "claro que su equipo puede jugar bien" y destacó el juego para el colectivo de Luis Suárez, más allá de los dos goles de su estreno de rojiblanco.

"No me quedo con los dos goles (en 20 minutos) de Luis Suárez. Me quedo con la asistencia a Llorente y con los desmarques en las combinaciones dentro del equipo. Nos genera una competencia interna muy buena que, si aceptamos los 23 que tenemos en la plantilla ayudarnos y responder de la mejor manera en los minutos que nos toque seguramente, seguramente competiremos bien", dijo Simeone en conferencia tras la victoria de Atlético de Madrid.

La llegada de Luis Suárez genera entusiasmo y competencia dentro del equipo. "Uno forma una plantilla imaginándose tener hombres para que puedan interpretar y saber cuando te toque jugar y cuando no te toque jugar. De esa manera se forman grandes equipos, porque el tener una plantilla competitiva con jugadores importantes te de la posibilidad de tener más opciones. Eso es lo que año tras año buscamos mejorar. La Llegada de un futbolista importante (en referencia a Luis Suárez) mejora el equipo, pero ya el equipo venía trabajando muy bien, porque Luis estuvo sólo los últimos 3 días", aseguró.





Sobre la victoria ante Granada comentó: "Claro que podemos jugar bien y claro que tenemos futbolistas para tener la responsabilidad y tomar la responsabilidad de jugar. Nosotros, como siempre, somos los responsables de lo que suceda y como le digo a los jugadores 'yo voy detrás de lo que ustedes (los futbolistas) me van transmitiendo'. Cuando me transmiten cosas buenas me acerco más a lo que el equipo pudo mostrar", expresó.



"Las exageraciones y los extremos no son compatibles con nosotros. Nos pone contentos en principio el muy buen primer tiempo que hizo el equipo, intentando presionar lo más alto posible, buscando vía juego asociado por bandas una buena superación en la parte de los costados, con un muy bien primer tiempo de Joao y de Costa, nos encontramos con el gol y con el penal para encaminar en ese momento el partido, pero el portero lo paró muy bien", repasó.



"En el segundo tiempo llegó el segundo gol, que fue un golazo, el mejor de todos los goles que hubo hoy, porque el equipo puede jugar bien; dependerá del trabajo nuestro y de la jerarquía y la seguridad de los futbolistas. Y a partir de ahí, el equipo se liberó y aparecieron los cambios que nos dieron un plus más", analizó. (EFE)