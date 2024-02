Luis Suárez confirmó que Inter Miami será el último club en su carrera: "Mi familia lo sabe"

Luis Suárez fue la última figura de renombre en sumarse al Inter Miami. A sus 37 años, el atacante tiene claro que no le queda mucho tiempo en el fútbol profesional. Sin embargo, sorprendió al indicar que no se retiraría en Nacional de Uruguay, club que lo vio nacer.

El campeón de América en el 2011 confesó que el cuadro de la MLS será su último equipo como profesional. En conversación con La mesa de la radio uruguaya Del Sol, indicó que su familia ya sabe de la decisión, pero aún no tiene fecha de retiro.

"El Inter Miami será mi último club. No puedo ser más sincero. Mi familia ya lo sabe. Aún no tengo fecha, pero es el último paso. Estoy preparado para este último desafío, pero hay un desgaste inevitable y al final quiero tener calidad de vida", indicó en un primer momento.

"Hablo de esto y me vienen ganas de llorar porque soy así, pero te tienes que ir preparando. Recuerdo que un exjugador me dijo que el jugador no está preparado nunca para el retiro. Mira al Loco Abreu, yo me crie con él. Lo veo y me digo, ¿cuándo me voy a retirar?", complementó.

Luis Suárez no quiere seguir ligado al fútbol

Por otro lado, al ser consultado sobre la opción de seguir ligado en el fútbol tras su retiro, indicó que no lo tiene pensado hacer porque "requiere más tiempo".

“No quiero hacerlo. Creo que es peor que ser jugador porque requiere más tiempo. No estoy para estar peleándome con uno porque no lo pongo, o porque no lo citan", aseguró en un primer momento.

Luego, Luis Suárez finalizó diciendo que sería perfecto terminar su carrera jugando la Copa América 2024.

"Me arriesgué mil veces y viví momentos únicos. Sería lo ideal, pero depende mucho de mi trabajo dentro de la cancha. (Marcelo) Bielsa se basa mucho en la intensidad, en el trabajo del jugador, en la entrega y los tácticos. Ya dijo que hay jugadores que no necesitan tiempo de trabajo para entender lo que pide. Yo las hice y me felicitó en ese momento", finalizó.

