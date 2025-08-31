Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

¡Vergonzoso! Luis Suárez escupió a auxiliar del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup [VIDEO]

Luis Suárez escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders.
Luis Suárez escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders. | Fuente: X | Fotógrafo: @LeaguesCup
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Luis Suárez fue captado escupiendo a un auxiliar del comando técnico del Seattle Sounders finalizado el partido por la Leagues Cup.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Imagen que dará la vuelta al mundo. Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a uno de los miembros del comando técnico del Seattle Sounders finalizado el encuentro por la final de la Leagues Cup.

Terminado el cotejo que vio al exequipo de Raúl Ruidíaz alzarse con el título, el uruguayo se enfrascó en varias discusiones, hasta que se cruzó con un auxiliar del cuadro Verde.

Primero, Suárez encaró al hombre y empezó a gritarle, para después lanzarle un escupitajo que fue captado por las cámaras de la transmisión.

Esta acción podría generarle varias fechas de suspensión al uruguayo. Y es que los medios mexicanos recordaron que cuando Héctor Herrera escupió al suelo justo por el lugar donde pasaba el árbitro, fue sancionado con 10 fechas. 

Luis Suárez escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders.
Luis Suárez escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders. | Fuente: X
Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Seattle Sounders campeón de la Leagues Cup

Seattle Souders goleó 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup y dejó sin título a Lionel Messi, que peleaba por su tercer trofeo en el fútbol estadounidense.

Los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-1.

Para los Sounders es la primera Leagues Cup de su historia, mientras que el Inter Miami cayó en la final tras ganar este torneo en 2023.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Luis Suárez Leagues Cup Seattle Sounder Inter Miami video videos videos mas vistos

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA