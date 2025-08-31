¡Vergonzoso! Luis Suárez escupió a auxiliar del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup [VIDEO]

Luis Suárez fue captado escupiendo a un auxiliar del comando técnico del Seattle Sounders finalizado el partido por la Leagues Cup.
Imagen que dará la vuelta al mundo. Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a uno de los miembros del comando técnico del Seattle Sounders finalizado el encuentro por la final de la Leagues Cup.
Terminado el cotejo que vio al exequipo de Raúl Ruidíaz alzarse con el título, el uruguayo se enfrascó en varias discusiones, hasta que se cruzó con un auxiliar del cuadro Verde.
Primero, Suárez encaró al hombre y empezó a gritarle, para después lanzarle un escupitajo que fue captado por las cámaras de la transmisión.
Esta acción podría generarle varias fechas de suspensión al uruguayo. Y es que los medios mexicanos recordaron que cuando Héctor Herrera escupió al suelo justo por el lugar donde pasaba el árbitro, fue sancionado con 10 fechas.
Seattle Sounders campeón de la Leagues Cup
Seattle Souders goleó 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup y dejó sin título a Lionel Messi, que peleaba por su tercer trofeo en el fútbol estadounidense.
Los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-1.
Para los Sounders es la primera Leagues Cup de su historia, mientras que el Inter Miami cayó en la final tras ganar este torneo en 2023.