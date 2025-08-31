¡Vergonzoso! Luis Suárez escupió a auxiliar del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Imagen que dará la vuelta al mundo. Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a uno de los miembros del comando técnico del Seattle Sounders finalizado el encuentro por la final de la Leagues Cup.

Terminado el cotejo que vio al exequipo de Raúl Ruidíaz alzarse con el título, el uruguayo se enfrascó en varias discusiones, hasta que se cruzó con un auxiliar del cuadro Verde.

Primero, Suárez encaró al hombre y empezó a gritarle, para después lanzarle un escupitajo que fue captado por las cámaras de la transmisión.

Esta acción podría generarle varias fechas de suspensión al uruguayo. Y es que los medios mexicanos recordaron que cuando Héctor Herrera escupió al suelo justo por el lugar donde pasaba el árbitro, fue sancionado con 10 fechas.

Luis Suárez escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders. | Fuente: X

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Seattle Sounders campeón de la Leagues Cup

Seattle Souders goleó 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup y dejó sin título a Lionel Messi, que peleaba por su tercer trofeo en el fútbol estadounidense.



Los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-1.



Para los Sounders es la primera Leagues Cup de su historia, mientras que el Inter Miami cayó en la final tras ganar este torneo en 2023.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis