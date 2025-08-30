Últimas Noticias
Inter Miami vs. Seattle Sounders: ¿a qué hora juegan y dónde ver la gran final de la Leagues Cup?

Lionel Messi apunta a titular en el Inter Miami.
Lionel Messi apunta a titular en el Inter Miami. | Fuente: Inter Miami CF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, busca un nuevo título en la Leagues Cup. Sin embargo, Seattle Sounders quiere dar el golpe en casa.

Inter Miami vs. Seattle Sounders se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en lo que será la gran final de la Leagues Cup 2025.

Lionel Messi, figura del Inter Miami, ya conquistó la Leagues Cup hace un par de temporadas a los pocos meses de llegar a la MLS. En la presente campaña, 'Leo' anotó 19 goles en la MLS, cinco en la Liga de Campeones de CONCACAF, uno en el Mundial de Clubes y lleva dos en la Leagues Cup.

En frente tendrá a unos Sounders que tienen la motivación de ganar ocho de los últimos cinco partidos que disputó. De la mano de Brian Schmetzer en la dirección técnica, el cuadro verde destaca.

¿Cómo llegan Inter Miami y Seattle Sounders a la final de la Leagues Cup?

El elenco rosa llega de vencer 3-1 a Orlando City en lo que respecta a las semifinales, mientras que las 'sirenas' derrotaron 2-0 a Los Ángeles Galaxy en la ronda anterior.

¿Cuándo y dónde juegan Inter Miami vs Seattle Sounders en vivo por la final de la Leagues Cup 2025?

El partido está programado para el domingo 31 de agosto en el Lumen Field (Washington). El recinto tiene una capacidad para 68,740 espectadores.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Seattle Sounders en vivo por la final de la Leagues Cup 2025?

  • En Perú, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 7:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 8:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 8:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 8:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 9:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 9:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 9:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Inter Miami vs Seattle Sounders comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde transmiten el Inter Miami vs Seattle Sounders en vivo vía TV y streaming?

El partido de Inter Miami contra Seattle Sounders será transmitido por la señal de Apple TV (MLS Season Pass). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Inter Miami vs Seattle Sounders: alineaciones posibles

Seattle Sounders: Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez, Ragen, Baker Whiting; Cristian Roldán, Rothrock, Vargas; De La Vega, Musovsky y Jesús Ferreira.

Inter Miami: Ustari; Fray, Luján, Falcón, Jordi Alba; De Paul, Bright, Busquets, Segovia; Messi y Suárez.

(Con información de EFE)

