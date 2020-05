Esta fue la tierna de sorpresa de Luis Suárez a Walter Montillo tras la travesura de su hijo. | Fuente: Fox Sports

Este jueves, Walter Mortillo, jugador de la Universidad de Chile, recibió una curiosa sorpresa en Fox Sports de parte de Luis Suárez, delantero de FC Barcelona.

Tanto el padre como el abuelo de Mortillo han fallecido recientemente a causa de coronavirus. Por lo que la entrevista se dirigía a cómo viene enfrentando el tema junto a sus pequeños hijos. Fue en ese momento que irrumpió el jugador uruguayo.

El momento ocurrió a causa de que la noche anterior el hijo menor del jugador argentino, Santino, cogió el celular de su padre y envió mensajes y audios a Lionel Messi, Gerard Piqué y Luis Suárez, en los que les decía que podía darles "ropa de fútbol de Argentina".

El hecho fue registrado por Mortillo y lo subió en sus historias de Instagram mientras decía: "esto es lo que pasa cuando le prestás el teléfono a tu hijo. Les manda mensajes a Messi, Suárez y Piqué. Se cree utilero del Barcelona".

Ante esto, Suárez interrumpió la entrevista en vivo del jugador para decirle: "Para mí esto es un orgullo. Uno fue niño y me causó gracia la manera en que se expresaba Santino en el mensaje que me mandó. Sigo esperando la ropa que me prometió", bromeó Suárez.

"Sí, claro, la vamos a mandar", respondió la 'Ardilla'. Por su parte, Suárez agregó: "Fuimos niños, tuvimos ídolos. También pasamos por esa sensación de querer llegar a ser como otros. En mi caso quería ser como Batistuta y Enzo. Me resulta difícil contestar todos los mensajes que me llegan, pero trato siempre de sacarle una sonrisa a los niños".

Por su parte, se conoce que la situació de Walter Mortillo viene siendo muy dura, ya que además de perder a su padre y abuelo a causa del virus, su madre también dio positivo a la prueba.