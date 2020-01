Pep Guardiola asumió la dirección técnica del Manchester City tras dejar el Bayern Munich. | Fuente: AFP

Manchester City y Manchester United protagonizarán un nuevo clásico cuando se vean las caras por las semifinales de la Carabao Cup. En el segundo duelo entre ambos en la temporada, el elenco dirigido por Pep Guardiola espera vencer en esta oportunidad a los 'Red Devils' para sellar su pase a la siguiente etapa del certamen.

No obstante, Pep Guardiola lanzó una frase previo a este cotejo que no gustará para nada a los hinchas del Manchester United. El estratega del Manchester City señaló que en ningún momento aceptaría una propuesta del cuadro de Ole Gunnar Solskjaer, pues se trata del clásico rival del club que actualmente entrena.

"Si no tuviera ofertas, me iría a las Maldivas a descansar. Bueno, quizá no ahí porque no tienen campos de golf. Sin embargo, después de entrenar al Manchester City, nunca me iría al clásico rival como el Manchester United, así como nunca dirigiré al Real Madrid", dijo en conferencia de prensa.

El primer partido entre Manchester City y Manchester United en la temporada acabó 2-1 a favor de los 'Red Devils'. Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola irán por la revancha en busca de dar un paso más hacia el título de la Carabao Cup.