Manchester United sigue sin levantar cabeza, pues este sábado no pasó del empate 1-1 en Old Trafford con el Southampton, resultado que los va relegando a la mitad de la Premier League. El juego de los ‘Red Devils’ sigue siendo muy irregular y esta fue la leyenda del club, Paul Scholes, quien criticó a Ralf Rangnick asegurando que es un director deportivo, no un entrenador.

Ralf Rangnick asumió como entrenador interino de Manchester United tras la salida de Ole Gunnar Solksjaer, pero el panorama no cambia en el cuadro de Cristiano Ronaldo. El empate ante los 'Saints' es el tercer encuentro seguido en el que no consiguen la victoria.

"El despido de Ole se veía venir, todos sabíamos que iba a pasar, pero entonces nos preguntamos: "¿Cuál es el plan? Tiene que haber uno, tiene que haber un entrenador de primer nivel para revivir este club", dijo Paul Scholes en BT Sport.

"Esto es el Manchester United, hay que tener lo mejor de lo mejor, no no tener plan y traer a un director deportivo que ha entrenado dos años de los últimos diez. No me malinterpreten, me cae bien, pero parece que le falta la experiencia de haber entrenado en los últimos cinco o seis años. Es un equipo de individualidades y esa ha sido la diferencia hoy con el Southampton", añadió.

Con Cristiano, Manchester United la pasa mal en la Premier

En los diez partidos que ha dirigido Ralf Rangnick en Premier League desde que llegó, Manchester United ha marcado catorce goles, la cifra más baja de cualquier entrenador en ese periodo de tiempo en los 'Diablos Rojos'.

A esto se suma el momento individual de Cristiano Ronaldo, quien en seis juegos del 2022 no registra goles ni asistencias, algo que no le sucedía desde el 2009.

La situación en la tabla es preocupante y son quintos, con 40 puntos, los mismos que el West Ham United, que marcha cuarto, pero con solo uno de ventaja respecto al Arsenal y cuatro al Tottenham, que tienen dos y tres partidos menos, respectivamente.





