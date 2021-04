Eric Cantona y la patada al hincha. | Fuente: AFP

Eric Cantona, ídolo de Manchester United, dejó unas de las imágenes más impactantes de la historia del fútbol mundial. El exjugador francés dio una terrible patada a un hincha de Crystal Palace, que lo insultó en un partido realizado el 25 de enero de 1995.

"Vuélvete a Francia con tu p... madre, bastardo", dijo Matthew Simmonds que provocó que Eric Cantona, conocido por su enérgico carácter, pierda los papeles para agredir al fan sin importarle que había niños entre los aficionados.



Ahora tras 26 años, Eric Cantona volvió hablar del tema y no se arrepiente de los sucedido. Eso sí, reconoció que la agresión quedó corto para el insulto que recibió.

"Me arrepiento de algo. Me hubiera encantado darle una patada aún más fuerte. Estuve sancionado durante nueve meses. Querían que yo fuera un ejemplo", señaló Cantona en un documental de Manchester United.



"Me han insultado miles de veces y nunca he reaccionado, pero a veces eres frágil", señaló Cantona, de 54 años, que habló también sobre lo que representaba el fútbol en su vida.

"Me encantaba. Amaba el fuego dentro de mí. Me gustaba la adrenalina. Jugué porque de niño era mi sueño. Pero cuando este sueño se convirtió en rutina, ya no quise jugar. Quería ser fiel a mí mismo, a los aficionados y a todos. Y hay tantas cosas que hacer en la vida... No tuve tiempo que perder. Era hora de pasar el testigo a la próxima generación", reflexionó.

Cantona jugó de 1993 a 1997 en el United. Consiguió nueve títulos con los 'Red Devils'.

