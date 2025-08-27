Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

¡Locura en Inglaterra! Grimsby Town, equipo de la cuarta división, eliminó al Manchester United de la Carabao Cup y fanáticos invaden el campo de juego [VIDEO]

Grimsby Town clasificó a la tercera ronda de la Carabao Cup.
Grimsby Town clasificó a la tercera ronda de la Carabao Cup. | Fuente: X | Fotógrafo: @officialgtfc
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

En una tanda de penales maratónica, Grimsby Town derrotó 12-11 al Manchester United (2-2 en los 90 minutos) y dejó afuera de la Carabao Cup al cuadro de Ruben Amorim.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se le acabó el crédito a Ruben Amorim. Manchester United, amplio favorito para quedarse con la serie, cayó 12-11 en tanda de penales (2-2 en los 90 minutos) ante Grimsby Town —equipo que juega en la cuarta división de Inglaterra— y quedó eliminado de la Carabao Cup.

De forma merecida, el Grimsby, cuarto en la League Two, se adelantó por 2-0 en cuestión de ocho minutos. Primero, con un gran remate al palo corto de Charles Vernam. Y después, tras un centro que se "comió" André Onana y que Tyrell Warren controló con la mano y empujó a puerta vacía. No había VAR por lo que el tanto subió al marcador.

Grimsby perdonó. Además, le anularon el 3-0 por fuera de juego. Y eso fue aprovechado por United. Bryan Mbeumo marcó el 2-1 con un gran disparo desde fuera del área y Harry Maguire empató el partido en el minuto 89.

Bryan Mbeumo falló su penal y desató la locura en los hinchas del Grimsby Town
Bryan Mbeumo falló su penal y desató la locura en los hinchas del Grimsby Town | Fuente: X
Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

La tanda de penales le dieron la victoria al Grimsby

La tanda de penales fueron —casi— perfectas para ambos equipos. Tras salvar André Onana el único penal de los nueve primeros que se lanzaron, Matheus Cunha tuvo la oportunidad de solventar el choque, pero lanzó un disparo flojo y sencillo para que lo parara el arquero del Grimsby. A la muerte súbita.

Doce tiros consecutivos sin fallo, incluyendo los aciertos de Onana y Kym, obligaron a que se volviera a comenzar. Hubo que esperar hasta el lanzamiento 26 cuando Mbeumo, uno de los grandes fichajes del United en este mercado, estrelló su disparo en el larguero y desató el éxtasis en Grimsby, donde a la gesta de sus jugadores se unió una invasión de campo para recordar una de las noches más importantes de su historia.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Manchester United Grimsby Town Carabao Cup video videos videos mas vistos

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA