¡Locura en Inglaterra! Grimsby Town, equipo de la cuarta división, eliminó al Manchester United de la Carabao Cup y fanáticos invaden el campo de juego [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se le acabó el crédito a Ruben Amorim. Manchester United, amplio favorito para quedarse con la serie, cayó 12-11 en tanda de penales (2-2 en los 90 minutos) ante Grimsby Town —equipo que juega en la cuarta división de Inglaterra— y quedó eliminado de la Carabao Cup.

De forma merecida, el Grimsby, cuarto en la League Two, se adelantó por 2-0 en cuestión de ocho minutos. Primero, con un gran remate al palo corto de Charles Vernam. Y después, tras un centro que se "comió" André Onana y que Tyrell Warren controló con la mano y empujó a puerta vacía. No había VAR por lo que el tanto subió al marcador.



Grimsby perdonó. Además, le anularon el 3-0 por fuera de juego. Y eso fue aprovechado por United. Bryan Mbeumo marcó el 2-1 con un gran disparo desde fuera del área y Harry Maguire empató el partido en el minuto 89.

Bryan Mbeumo falló su penal y desató la locura en los hinchas del Grimsby Town | Fuente: X

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La tanda de penales le dieron la victoria al Grimsby

La tanda de penales fueron —casi— perfectas para ambos equipos. Tras salvar André Onana el único penal de los nueve primeros que se lanzaron, Matheus Cunha tuvo la oportunidad de solventar el choque, pero lanzó un disparo flojo y sencillo para que lo parara el arquero del Grimsby. A la muerte súbita.



Doce tiros consecutivos sin fallo, incluyendo los aciertos de Onana y Kym, obligaron a que se volviera a comenzar. Hubo que esperar hasta el lanzamiento 26 cuando Mbeumo, uno de los grandes fichajes del United en este mercado, estrelló su disparo en el larguero y desató el éxtasis en Grimsby, donde a la gesta de sus jugadores se unió una invasión de campo para recordar una de las noches más importantes de su historia.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis