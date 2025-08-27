Oliver Sonne contento con su primer gol en Burnley y envía contundente mensaje al Manchester United, su próximo rival

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No ocultó su emoción. Oliver Sonne, estrella en el duelo entre Burnley ganó vs Derby County por la segunda ronda de la EFL Cup, no ocultó su alegría por el gol que anotó y que le dio la victoria a su equipo en el último minuto.

En conversación con la web del cuadro inglés, indicó que su técnico le pidió subir un poco más y eso le dio la oportunidad de anotar el gol del triunfo.

"Escuché a los entrenadores decirme que subiera un poco más y que entrara por dentro (...) Fue un gol realmente bueno, y lo vi de nuevo", indicó en un inicio.

"Estoy muy contento de ayudar al equipo de esa manera, aunque soy lateral derecho. Pero sí, estoy muy emocionado con el gol y, lo más importante, con la victoria”,, complementó.

Oliver Sonne envía mensaje al Manchester United

Luego, al ser consultado sobre el próximo encuentro ante Manchester United por la Premier League, el lateral derecho indicó que tienen equipo para hacerle buenos encuentros a rivales de jerarquía.

“Creo que lo hicimos muy bien y dos victorias consecutivas, además, delante de nuestra afición. Eso debe ser una buena inyección de confianza para el fin de semana, que será otro partido muy difícil en Old Trafford”, dijo al comienzo.

"Sabemos que tendremos un partido muy difícil el fin de semana, pero dos partidos, dos victorias, nos darán confianza para creer que tenemos oportunidades y la calidad necesaria. Lo vimos hoy y el fin de semana pasado. Así que, creo que, también podemos ser muy difíciles para muchos equipos de la Premier League. Y tenemos que demostrarlo de nuevo este sábado”, finalizó.