El elegido: Manchester United pagará 10 millones de euros por la cláusula del entrenador Rúben Amorim

El Sporting Club de Portugal dio a conocer este martes el interés del Manchester United en fichar a su entrenador portugués Rúben Amorim, y la disponibilidad del club inglés para pagar su cláusula de rescisión.

"El Manchester United ha manifestado su interés en fichar al entrenador Rúben Amorim" y "se ha mostrado preparado para pagar" los 10 millones de euros (10,8 millones de dólares) establecidos en su cláusula de rescisión, indicó el club de Lisboa en la página web de la Comisión del Mercado de Valores Inmobiliarios (CMVM), órgano que supervisa la Bolsa portuguesa.

Amorim es uno de los candidatos para remplazar a Erik ten Hag en el Manchester United, tras el despido del neerlandés el lunes debido al mal arranque de la temporada y las campañas intrascendentes de las reciente campañas.

Manchester United va por Rúben Amorim

Sporting Club y el mismo Rúbem Amorim, de 39 años, habían rechazado hasta ahora confirmar o comentar las noticias sobre un posible traspaso a Inglaterra.

"No hablaré de mi futuro. Estoy muy orgulloso de ser el entrenador del Sporting de Lisboa", declaró Amorim en rueda de prensa el lunes, en la víspera de un partido de Copa de la Liga de Portugal. Según los medios ingleses, ambos clubes han entablado ya conversaciones.

Rúben Amorim es considerado uno de los mejores entrenadores de Europa, y ya estuvo en la agenda del Liverpool para reemplazar a Jurgen Klopp, pero finalmente el elegido fue el neerlandés Arne Slot.

También se desempeñó como futbolista ocupando la posición de mediocampista. Debutó en Belenenses y se retiró en 2017 en las filas de Benfica. También llegó a ser internacional con la Selección de Portugal.

Amorim posee tres títulos consecutivos de la Copa de la Liga de Portugal, ganó dos veces la Primeira Liga y una Supercopa de Portugal.

El fin de Ten Hag en Old Trafford

El Manchester United despidió el lunes a su entrenador neerlandés Erik ten Hag debido al mal arranque de temporada del club, decimocuarto en Premier League, y nombró como interino a Ruud van Nistelrooy, hasta ahora entrenador adjunto.

Ten Hag, que llegó al club en abril de 2022, ganó una Copa de la Liga, el primer título en cinco años para el United, y una FA Cup en sus dos temporadas en el cargo. Este último éxito le salvó de la destitución al cierre de la temporada, después de completar la peor campaña ‘red devil’ en Premier League, en la que se clasificó octavo.

Este curso no ha empezado de mejor manera y el Manchester United solo suma once puntos de 27 posibles en la Premier League y no ha ganado ninguno de sus tres enfrentamientos en la Europa League, ante Twente, Oporto y Fenerbahçe.