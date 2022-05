Manchester United presenta a Ten Hag: "No es un riesgo venir aquí" | Fuente: @ManUtd

Manchester United presentó este lunes a su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, que no considera "un riesgo" venir a entrenar al conjunto inglés.



La temporada del Manchester United ha estado marcada por la destitución de Ole Gunnar Solkjaer, tras tres años en el cargo, y la llegada de un Ralf Rangnick que no ha cambiado la dinámica del equipo y que no ha conseguido clasificarlo para la Champions League.



Ahora, con la llegada del técnico holandés, que lo ha ganado todo en Holanda y llevó al Ajax de Amsterdam a las semifinales de la Champions en 2019, el United espera el impulso de calidad que les permita volver a luchar por títulos. El conjunto inglés suma cinco años sin un solo trofeo y no gana la Premier desde 2013, la última temporada de Alex Ferguson.



Ten Hag, que estuvo el domingo presenciando la derrota contra el Crystal Palace, fue presentado oficialmente este lunes como técnico del United y habló sobre ello en rueda de prensa.



"No lo veo como un riesgo. Este club tiene una gran historia y ahora vamos a crear un futuro", dijo Ten Hag, que es el quinto técnico del United desde que se fue Ferguson.

Quiere que Cristiano Ronaldo se quede en Manchester United



"Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con estos jugadores. La pasada temporada, el equipo quedó segundo, así que hay potencial. Creo que si mejoramos y trabajamos, podemos conseguir más que lo logrado esta temporada".



Una de las grandes dudas del futuro próximo del United es si Cristiano Ronaldo continuará en el equipo, a lo que Ten Hag respondió diciendo que "por supuesto" que cuenta con el portugués para el año que viene.

